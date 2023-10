La Commission européenne: ‘Tenez les technologies modernes (puces, quantique et IA) à l’écart de la Chine’

La Commission européenne souhaite garder un certain nombre de technologies cruciales hors d’atteinte de la Chine et d’autres rivaux. Il est question ici des technologies de semi-conducteurs les plus modernes d’entreprises telles que la néerlandaise ASML, l’intelligence artificielle, la technologie quantique et la biotechnologie.

Selon la Commission, ces quatre technologies révolutionnaires détermineront dans une large mesure à quoi ressemblera l’économie du futur. Mais elles pourront aussi servir à réprimer des populations ou à faire la guerre. C’est pourquoi l’Union européenne doit veiller à garder une longueur d’avance sur ses concurrents et ses opposants, estime Bruxelles. Et en aucun cas ne devenir dépendante d’eux, comme du gaz naturel russe ou des médicaments et minéraux rares en provenance de Chine.

‘C’en est fini de la naïveté’

Cette année encore, la Commission veillera, conjointement avec les états membres de l’UE, à déterminer si, par exemple, l’exportation des quatre technologies sensibles doit être restreinte. Ou si l’UE devrait augmenter sa production sur son propre territoire, rechercher de nouveaux fournisseurs ou examiner de près les rachats à l’étranger. ‘C’en est fini de la naïveté’, a déclaré mardi le commissaire européen Thierry Breton à Strasbourg.

Les mesures ne visent pas officiellement un pays spécifique. Mais ce n’est un secret pour personne que l’UE craint tout particulièrement la Chine et la Russie.