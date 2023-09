Commission européenne: Didier Reynders reprend le portefeuille de la Concurrence

Didier Reynders, ancien ministre belge des Finances et actuel commissaire européen à la Justice, reprend le portefeuille de la Concurrence après le départ de Margrethe Vestager. Officiellement candidate à la présidence de la Banque européenne d’investissement (BEI), la Danoise a quitté son poste de commissaire européenne.

“Après l’annonce du départ de Mme Vestager, je me suis vu confier la responsabilité du portefeuille de la Concurrence. Je continuerai à veiller à ce que la politique et les règles de concurrence de l’Union européenne soient rigoureusement appliquées”, a écrit Didier Reynders sur X, anciennement Twitter. “Je remercie la présidente von der Leyen pour sa confiance et je me réjouis de travailler avec la DG Concurrence”, y a-t-il ajouté.

Margrethe Vestager, qui est également vice-présidente de la Commission, a pris congé de ses fonctions pour se concentrer sur sa candidature à la présidence de la BEI, a-t-elle de son côté indiqué sur le même réseau social. “Je suis heureuse que le gouvernement danois ait proposé mon nom comme candidate possible au poste de président de la Banque européenne d’investissement”, avait-elle déclaré en juin dernier. Les neuf membres du comité de direction de la BEI – dont les Etats-membres sont actionnaires – sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans. Celui du président actuel, l’Allemand Werner Hoyer a déjà été renouvelé une fois en 2018. Margrethe Vestager était en charge de la Concurrence au sein de l’exécutif européen depuis 2014, infligeant des amendes record à plusieurs multinationales américaines, dont Google, Amazon ou encore Apple.