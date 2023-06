Breton entend que les opérateurs européens renoncent dans les plus brefs délais  à Huawei et à ZTE

Dans un discours, le commissaire européen Thierry Breton a déclaré que les pays membres de l’UE et les opérateurs qui utilisent encore et toujours Huawei et ZTE pour la 5G, feraient bien d’y renoncer dès que possible.

Breton, en charge du Marché Interne à la Commission européenne, fait référence à la boîte à outils que l’Europe a adoptée en janvier 2020 et qui s’est progressivement transformée en lois nationales. Elle limite ce qu’on appelle les fournisseurs à haut risque dans le cœur et le réseau d’accès des opérateurs mobiles. Mais seuls dix pays membres exploitent effectivement cette mesure pour exclure certains acteurs. ‘C’est trop lent, et cela représente un énorme risque pour la sécurité’, précise Breton.

Dans la pratique, il est principalement question des acteurs chinois Huawei et ZTE. L’Europe craint que la Chine puisse forcer ces entreprises à prévoir des portes dérobées ou de la connaissance technique pour la mise sur écoute des communications européennes. Les entreprises en question ont toujours nié ces allégations.

Breton insiste sur le fait que l’exclusion de ces deux acteurs est parfaitement possible dans un réseau mobile grâce à la boîte à outils de sécurité pour la 5G. Il espère que les pays et les opérateurs qui ne le font momentanément pas encore, changeront leur façon de faire dans l’urgence: ‘Nous sommes bien décidés à collaborer avec les pays membres et les opérateurs télécoms qui accusent du retard. Je ne peux qu’insister sur l’importance de prendre des décisions rapides, afin d’exclure les fournisseurs à haut risque des réseaux 5G européens.’

En marge de cet appel, Breton a également déclaré que la Commission européenne faisait en sorte de limiter Huawei et ZTE dans son infrastructure réseautique interne.