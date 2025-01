‘Microsoft a fourni un support technologique aux opérations militaires israéliennes à Gaza’ 

Plusieurs documents et experts soulignent le rôle de Microsoft dans la campagne militaire israélienne à Gaza. L’entreprise a fourni des outils commerciaux, ainsi qu’un accès à l’IA et au support technique.

Divers documents collectés par le quotidien britannique The Guardian, le magazine israélo-palestinien +972 et le journal israélien Local décrivent comment Israël s’est appuyé fortement sur la technologie cloud de Microsoft, depuis que le pays a commencé à attaquer des cibles à Gaza. Les trois publications ont également parlé à plusieurs sources au sein des services de défense et de renseignement israéliens.

L’armée de l’air, les forces terrestres et la marine utiliseraient la plateforme de cloud computing Azure de l’entreprise. Les forces de défense israéliennes (IDF) ont également eu recours à Microsoft pour l’administration, comme la messagerie électronique (Outlook), la gestion des fichiers ou des documents (Office).

Mais l’infrastructure cloud fut également exploitée pour des activités de renseignement, selon les documents. Parallèlement, Microsoft aurait également donné à IDF l’accès au modèle GPT-4 d’OpenAI. Entre-temps, OpenAI a adapté sa politique: sa technologie ne peut plus être utilisée par les clients des services de défense ou de renseignement.

Microsoft ne commente pas officiellement l’accord. Selon The Guardian, la coopération de Microsoft est une extension d’un accord raté datant de 2021, par lequel Israël s’était associé à Amazon et Google pour le nuage dans le secteur public. Ensuite, il y aurait eu une collaboration plus étroite avec Microsoft dans le domaine de la défense. Cela s’est encore amplifié depuis la guerre, car le pays avait alors un grand besoin de puissance de calcul et de capacité de stockage.

Azure fut entre autres utilisée pour le renseignement militaire, notamment en matière de technologie d’espionnage. C’est ainsi qu’il y aurait un système, appelé Rolling Stone, pour surveiller la population et les mouvements des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza.

Le soutien à la guerre, qui a coûté la vie à des milliers de civils, dont des enfants et des bébés, est également allé au-delà de la simple fourniture d’outils et d’infrastructures. Des collaborateurs et des sous-traitants par exemple auraient fourni un support technique à IDF aussi bien sur des bases militaires qu’à distance.