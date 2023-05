Suppression d’un service illégal de télévision sur Internet : quatre arrestations

Quatre personnes ont été arrêtées cette semaine lors du démantèlement d’un service illégal de télévision sur Internet. Ce service comptait des centaines de milliers d’abonnés, ont annoncé les services néerlandais d’information et d’enquête en matière fiscale (FIOD) et l’Office européen de police (Europol).

Le service en question était proposé depuis la ville néerlandaise de Den Helder. Les clients payaient environ 10 euros par mois pour accéder illégalement à plus de 10 000 chaînes de télévision et à des services de streaming comme Netflix, ESPN et Disney+.

Le centre de données de Den Helder, siège du service, a été perquisitionné mardi. Les enquêteurs ont également fouillé des bâtiments situés à Amsterdam, La Haye, Almere et Enschede à la recherche d’argent liquide susceptible d’y être blanchi. Selon le FIOD, d’”importantes sommes” d’argent liquide, ainsi que du matériel informatique, cinq voitures, des documents administratifs et des comptes bancaires, ont été saisis.

La fondation Brein, qui défend les titulaires de droits d’auteur aux Pays-Bas, parle de “la plus grande enquête pénale sur le piratage numérique jamais menée aux Pays-Bas”. D’après l’organisation, les fournisseurs du service auraient déjà causé un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros rien que chez nos voisins du nord.