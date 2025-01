L’UE insiste sur le fait que les entreprises technologiques doivent respecter les règles

Les grandes entreprises technologiques et les plateformes de médias sociaux doivent continuer à se conformer aux règles de l’Union européenne. Voilà ce sur quoi insiste la commissaire européenne Henna Virkkunen après les récentes attaques du patron de X, Elon Musk, et du CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

‘Les plateformes de médias sociaux jouent un rôle en vue dans la vie quotidienne des gens, mais elles ont également une importance et une influence sociale et économique énormes’, souligne Virkkunen sur X. ‘En Europe, nous voulons créer un environnement numérique sûr et équitable.’ Elle affirme que les droits des citoyens européens doivent être protégés et que les entreprises doivent donc se conformer aux règles. ‘Cela garantit des règles du jeu équitables et un environnement en ligne sécurisé pour tous.’

Musk est depuis assez longtemps déjà mécontent de la législation européenne sur, par exemple, la désinformation et la confidentialité. Quant à Zuckerberg, il a déclaré vendredi dans un podcast que l’UE avait imposé aux entreprises technologiques ‘plus de 30 milliards d’amendes au cours des dix ou vingt dernières années’. ‘C’est quasiment un tarif commercial.’

En Europe, on craint que le nouveau président américain Donald Trump, allié de Musk, ne fasse bientôt pression sur l’UE pour qu’elle assouplisse les règles applicables aux entreprises technologiques. Les euro-parlementaires ont déjà appelé la Commission à ne pas céder à la pression américaine.