Londres inflige à Morgan Stanley une amende de 5,4 millions de livres

L’autorité britannique de l’électricité et du gaz, l’Ofgem, a infligé une amende de 5,4 millions de livres à la banque Morgan Stanley pour avoir manqué à ses obligations en termes de communications électroniques par ses courtiers en énergie, selon un communiqué.

Ofgem explique que des courtiers de gros en énergie de la banque américaine ont échangé à propos de transactions sur les marchés de gros de l’énergie entre janvier 2018 et mars 2020 sur des téléphones privés par la messagerie Whatsapp.

“C’est la première amende émise en Grande-Bretagne relative à des failles dans les obligations légales d’enregistrer et conserver les communications électroniques relatives aux échanges sur les marchés de gros de l’énergie”, insiste l’Ofgem dans son communiqué.

Ces règles sont destinées “à protéger les consommateurs et s’assurer de la transparence et de l’intégrité du marché”, poursuit l’Ofgem. Morgan Stanley a coopéré à l’enquête de l’Ofgem et a obtenu une réduction de 30% de l’amende décidée pour mettre fin au litige.