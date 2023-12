Les Etats-Unis préparent également des règles pour l’IA

Aux Etats-Unis, l’institut de normalisation NIST prépare des règles pour un déploiement sécurisé de l’IA. La semaine dernière encore, l’Europe a présenté une législation similaire.

L’administration Biden aspire à des normes et à des lignes directrices pour l’IA générative, comme ChatGPT ou Google Bard. Elle s’appuie dans ce but sur le National Institute of Standards and Technology (NIST), qui sollicite désormais l’avis des entreprises et du grand public jusqu’au 2 février inclus.

L’objectif est d’élaborer des normes pour l’IA, mais aussi des environnements d’essai dans lesquels l’intelligence artificielle peut être évaluée. L’accent est notamment mis sur la gestion des menaces et la limitation des risques de désinformation générée par l’IA.

Cette évolution intervient une semaine, après que l’UE a accordé ses violons à propos de sa loi sur l’IA. Cette loi répartira les systèmes en un profil de risque faible ou élevé, complété par certaines applications interdites et exceptions à celles-ci. Il convient cependant ici de faire observer que l’une ne découle pas de l’autre. La législation européenne était en préparation depuis deux ans environ et a été largement réécrite l’année dernière pour répondre aux nouvelles tendances telles que l’IA générative. Aux Etats-Unis, on réfléchit également à de telles règles depuis assez longtemps déjà. C’est ainsi que Joe Biden a publié en octobre un décret présidentiel visant à élaborer des normes sectorielles, un travail qui est actuellement en cours.