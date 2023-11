L’Allemagne, la France et l’Italie introduisent des règles communes en matière d’IA

Dans un rapport commun, les trois pays décrivent comment ils ciblent un système d’autorégulation qui s’intéresse à l’application, mais pas à la technologie.

Les trois pays se sont mis d’accord sur un certain nombre de règles de base qui seront très probablement utilisées dans les prochaines lois européennes sur l’intelligence artificielle (IA). L’agence de presse Reuters a déjà pu consulter ce rapport et constate qu’il repose principalement sur une autorégulation obligatoire avec des codes de conduite pour les modèles d’IA. Parallèlement, il s’oppose à l’idée, selon laquelle l’IA est mesurée sur la base de ‘normes non testées’.

Un autre point étonnant est qu’il n’y a aucune sanction de prévue en cas de problème. Du moins dans un premier temps, si des infractions aux codes de conduite surviennent, mais des voix s’élèvent déjà pour réclamer l’introduction d’un tel système de sanctions.

Les règles élaborées par les trois pays soulignent également ce qui peut poser problème de la part d’une application d’IA, et non pas de la technologie sous-jacente. Cela signifie probablement que le créateur d’un modèle de langage d’IA ne doit pas nécessairement contrôler ce que d’autres font avec lui, mais quiconque développe une application basée sur ce genre de modèle de langage, doit se conformer à certaines règles. Enfin, il y aura également des ‘model cards’ pour les modèles d’IA de base. Elles contiendront des informations sur le fonctionnement du modèle et sur ce qu’il permet de faire ou pas. Les détails n’ont pas encore été définis, mais les trois pays espèrent en arriver à de meilleures pratiques de la part de la communauté des développeurs.