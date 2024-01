Google va adapter Android et les fonctions de recherche en Europe

Dans l’UE, le moteur de recherche de Google changera bientôt de look, mais ailleurs aussi, il y aura des modifications. L’entreprise entend ainsi se mettre en règle avec le Digital Markets Act européen.

Quiconque recherchera sous peu certains produits ou services, verra apparaître un espace réservé à un site comparatif. En tant qu’utilisateur, vous aurez aussi le choix d’enregistrer les résultats ainsi obtenus.

Google cite elle-même les hôtels comme l’exemple le plus clair. Sur sa page d’accueil, vous verrez ainsi apparaître des fournisseurs directs ou des comparateurs de prix d’hôtels. Suite à ce changement, Google Flights disparaîtra aussi de la page des résultats.

‘Gatekeepers’

La raison de cette adaptation est à chercher du côté du DMA (Digital Markets Act) européen. A partir du mois de mars, ce dernier imposera des exigences plus strictes aux très grandes plates-formes disposant d’une certaine position de force. Dans ce cadre, six entreprises seront explicitement qualifiées de ‘gatekeepers’ (gardiens): Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft et la holding de Google, Alphabet.

Cela signifie que Google devra aussi offrir de l’espace à d’autres acteurs sur son moteur de recherche, encore et toujours le plus utilisé au monde.

Le changement dans les résultats de recherche sera le plus visible. Il y aura également des modifications sur Android. L’utilisateur y verra surtout apparaître des écrans de sélection supplémentaires, où il devra approuver la liaison de services ou le partage de données. En cas de refus, la fonctionnalité s’en trouvera limitée.

Malheureusement, Google ne révèle généralement pas ce qui ne fonctionnera plus ou mal en cas de refus d’autorisation. Il en résulte que ce genre d’autorisation est souvent simplement donnée, parce que l’utilisateur n’est pas informé des détails.

Il sera cependant plus aisé de transférer des données vers d’autres services. C’est ainsi qu’il y aura une Data Portability API pour développeurs, un prolongement de Google Takeout.