Brother dément avoir bloqué des imprimantes équipées de cartouches d’encre alternatives 

Brother a été mise sous le feu des critiques ces derniers jours pour avoir prétendument bloqué des imprimantes utilisant de l’encre non officielle. L’entreprise elle-même le nie, mais n’exclut pas des problèmes.

Plusieurs plaintes ciblant le fabricant d’imprimantes Brother sont apparues en ligne. Des utilisateurs se plaignent que quand ils ont recours à de l’encre tierce, généralement moins chère, leur imprimante refuse de fonctionner ou ne fonctionne pas à pleine capacité.

Ces plaintes sont assez diverses. Un YouTubeur a ainsi consacré une vidéo au problème plus tôt cette semaine , mais qui était basée sur un post Reddit de 2022. D’autres plaintes apparaissent également sur Reddit, bien qu’il s’agisse chaque fois de cas individuels.

Ars Technica a pris contact avec Brother au sujet des incidents. L’entreprise affirme catégoriquement qu’elle ne réduit pas intentionnellement la qualité d’impression, lorsqu’une cartouche d’encre autre que Brother est utilisée.

Elle apporte cependant la nuance selon laquelle d’autres cartouches d’encre peuvent avoir une qualité variable et entraîner des problèmes. Mais l’entreprise ne bloque pas leur fonctionnement, ou ne l’a pas fait par une mise à jour. Entre-temps, le YouTubeur en question a également changé le titre de sa vidéo et affirme que Brother l’a contacté pour démentir les allégations.

Du déjà vu chez HP

A ce stade, l’affaire semble davantage relever d’un concours de circonstances que d’une stratégie délibérée. Mais le sujet a un historique. Dans le passé, le concurrent HP s’était en effet fermement opposé à l’utilisation d’encres alternatives. L’entreprise avait poursuivi en justice les fournisseurs d’encres moins chères (généralement sans succès). Elle avait elle-même été mise en accusation par des clients pour avoir fait en sorte, via une mise à jour, que certaines imprimantes ne fonctionnent plus avec de l’encre non officielle.

Cela avait provoqué une tempête de protestations, mais aussi une rupture de confiance. A la suite de ce scandale, Brother a souvent été citée comme le fabricant d’imprimantes qui n’avait pas pris part à ce genre d’opération et qui passait donc pour une alternative fiable. Cela signifie aussi que les plaintes ciblant ce fabricant reçoivent d’autant plus rapidement une attention particulière. Il semble toutefois prématuré de prétendre que Brother décourage activement l’utilisation de cartouches d’encre bon marché.