‘Apple et Microsoft vont s’opposer au Digital Markets Act’

Les géants technologiques américains Apple et Microsoft s’attendent respectivement à ce qu’iMessage et le moteur de recherche Bing soient définis comme des ‘contrôleurs d’accès’ en vertu du Digital Markets Act (DMA). Il s’agit d’entreprises ou d’unités commerciales qui rendent la concurrence avec d’autres services plus difficile, voire impossible. Si la Commission européenne décide effectivement de choisir cette voie, les deux géants technologiques ont l’intention de s’y opposer. C’est ce que révèle le Financial Times.

La Commission européenne annoncera prochainement quelles entreprises et unités commerciales relèveront du DMA. L’accent est mis, entre autres, sur ce que l’on appelle les ‘gatekeepers’ (gardiens ou contrôleurs d’accès), à savoir des entreprises ou parties d’entreprises comptant au moins 45 millions d’utilisateurs européens actifs par mois.

Apple affirme qu’iMessage, la base de son application Messages, compte moins de 45 millions d’utilisateurs, ce qui signifie que la plate-forme ne peut relever du DMA. Microsoft fait aussi référence à la part de marché mondiale du moteur de recherche Bing, qui dépasse les neuf pour cent. Google, par contre, détient 83,5 pour cent du marché. En outre, la part de Bing ne serait que de trois pour cent dans l’UE.

Le DMA vise à limiter le pouvoir des Big Tech et imposera toutes sortes d’exigences aux ‘gardiens’. Ceux-ci devront par exemple permettre aux utilisateurs de l’Union européenne d’accéder facilement aux services concurrents et ne pourront pas favoriser leurs propres services. De plus, les applications préinstallées par un fabricant devront bientôt être à nouveau faciles à supprimer.

