Amazon retirée de la liste SBTi en raison d’une insuffisance d’objectifs concrets de réduction de CO2

Le groupe technologique Amazon a perdu le soutien de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Cette dernière évalue et contrôle les objectifs de réduction de CO2 des entreprises et est soutenue par les Nations Unies. Amazon n’a pas fixé d’objectifs suffisamment concrets en matière de réduction des émissions de carbone.

La SBTi aide les entreprises à élaborer des plans en vue de se conformer à l’accord de Paris sur le climat, guidée en cela par les toutes dernières connaissances scientifiques à propos du changement climatique. L’un de ces objectifs est le réchauffement de la Terre d’un degré et demi maximum.

Absence de feuille de route

Une porte-parole d’Amazon signale que l’entreprise envisage ‘de continuer de collaborer en vue de délimiter une voie’. Amazon avait déclaré en 2019 déjà qu’elle comptait réduire à zéro ses émissions de CO2 à l’horizon 2040. C’est ainsi que l’entreprise planche notamment sur l’électrification de son parc automobile. Mais il lui manque provisoirement encore une feuille de route détaillée abordant d’autres manières de réduire les émissions de carbone.

En outre, ces émissions n’ont fait que croître ces derniers temps. Plus tôt cette année, Amazon a annulé un objectif de durabilité, destiné à fournir d’ici 2030 la moitié de l’ensemble de ses colis sans émission de carbone. Selon Amazon, un autre objectif est venu le remplacer visant à atteindre zéro émission à l’échelle de l’entreprise.

La SBTi a retiré son soutien à quelque 120 entreprises, dont Amazon représentait le plus grande valeur marchande. Plus de 3.200 firmes ont désormais des objectifs de réduction approuvés par la SBTi, dont Microsoft et Apple.