Le secteur technologique ukrainien continue de croître malgré la guerre

Le secteur technologique ukrainien a progressé de sept pour cent l’année dernière, selon le magazine technologique américain Wired et ce, malgré la guerre qui fait rage dans le pays.

Avant l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, les exportations ICT de ce pays n’avaient jamais connu une aussi forte hausse: les 6,2 milliards d’euros que le secteur rapporta en 2021 étaient trois fois plus élevés que le niveau atteint en 2016. L’Ukraine était le ‘back-office de l’Europe’, avec des universités assurant une bonne formation et sortant de jeunes talents STEM, qui rejoignaient ensuite tant des clients multinationaux que la scène émergente des startups.

La guerre aurait pu tout changer avec des dizaines de milliers de citoyens tués ou blessés, des millions de personnes fuyant le conflit, des hommes mobilisés pour défendre le pays et des attaques russes contre l’infrastructure critique, qui compliquaient par moments la poursuite de l’activité des entreprises. Mais cela n’a, semble-t-il, pas eu d’impact sur les exportations technologiques du pays, selon Wired sur base de données fournies par l’IT Association of Ukraine, laquelle observa fin 2022 une croissance de quasiment 7 pour cent, malgré le fait que l’économie ukrainienne ait régressé de quasiment un tiers.

Lisez aussi: Les logiciels de détection de ChatGPT peuvent être facilement trompés

Startups enthousiastes

Les startups ukrainiennes qui se singularisent actuellement, selon un reportage de Wired sur le pays, ont entre autres pour nom Djooky, une plate-forme, où les fans peuvent essentiellement acheter des contributions d’artistes musicaux. La plate-forme possède actuellement 200.000 utilisateurs enregistrés et des présentations d’artistes de plus de 140 pays. Autre exemple: Awesomic qui, moyennant un montant mensuel, met en relation des entreprises du monde entier avec des concepteurs et des développeurs (ukrainiens pour la plupart). L’entreprise, fondée juste après l’invasion russe, a levé 2 millions de dollars (1,78 million d’euros) après une période d’incubation chez Y Combinator dans la Silicon Valley.

Howly fournit un support technique aux utilisateurs dans leur vie de tous les jours, en les aidant notamment à installer une TV intelligente, avec des experts ukrainiens à l’autre bout de la ligne. Citons aussi une plate-forme de soins de santé appelée BetterMe, forcée de postposer son entrée à la Bourse à cause de la guerre, qui a en 2022 enregistré une croissance de son personnel et une hausse de 20 pour cent de son chiffre d’affaires.

Argent frais

Les jeunes pousses et entreprises technologiques ukrainiennes ont recueilli au cours des premiers mois de 2022 quelque 311 millions d’euros de capital-risque. Des données des autorités ukrainiennes, dont la banque nationale, indiquent en outre que les entreprises ICT du pays ont réussi à conserver 95 pour cent de leurs contrats internationaux. L’industrie technologique ukrainienne occupe encore et toujours quasiment 300.000 développeurs.