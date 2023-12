Le Japon prépare une loi similaire à celle de l’UE pour lutter contre les magasins d’applis monopolistiques

La loi antitrust devrait, entre autres, permettre de contourner les magasins d’applications Apple et Google lors de l’installation d’applis ou lors de paiements.

Le parlement japonais souhaite briser le monopole de certaines plates-formes avec de nouvelles règles, qui devraient être finalisées l’année prochaine. L’objectif est de garantir que les gestionnaires d’écosystèmes n’aient pas la possibilité de refuser l’accès à leurs concurrents, selon le quotidien Nikkei Asia. En ce sens, la loi sera similaire à la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act), qui oblige ce qu’on appelle les ‘cerbères’ à traiter tout le monde de manière égale et, par exemple, à ne pas favoriser leurs propres produits.

Magasins d’applis et navigateurs

La loi japonaise se concentrera sur quatre secteurs: les magasins d’applis et leurs méthodes de paiement, les moteurs de recherche, les navigateurs et les systèmes d’exploitation. Sur la base du nombre d’utilisateurs, le gouvernement déterminera quelles entreprises seront soumises à la loi, probablement surtout les grandes entreprises internationales. On s’attend à ce que les infractions entraînent des amendes représentant quelque 6 pour cent des revenus générés par les activités douteuses.

Les géants technologiques, notamment Apple et Google, ont fait l’objet de nombreuses critiques et poursuites judiciaires ces dernières années pour la manière dont ils gèrent leur plate-forme largement utilisée. Apple n’autorise par exemple aucune appli sur ses appareils, qui n’ait pas été téléchargée via son propre App Store. Pendant longtemps, les paiements pour les achats intégrés ne pouvaient en outre être effectués que via Apple Pay, un système dans lequel Apple prélève jusqu’à 30 pour cent du montant. De son côté, Google a été accusée à plusieurs reprises aux Etats-Unis de placer ses propres produits tout en haut des résultats de recherche dans son moteur de recherche.