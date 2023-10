Le gouvernement chinois veut accroître nettement la puissance de calcul nationale

Le gouvernement chinois souhaite augmenter de moitié sa capacité de calcul nationale d’ici 2025. La puissance mondiale asiatique devrait alors disposer de 300 exaflops de puissance de calcul.

La Chine a besoin d’une puissance de calcul supplémentaire pour supporter des applications dans des domaines tels que la finance et l’enseignement. Voilà ce qui ressort clairement d’un plan annoncé par six ministères chinois, dont celui de l’industrie et de la technologie de l’information, ainsi que la Cyberspace Administration of China.

Pour y parvenir, les Chinois souhaitent ouvrir de nouveaux centres de données. De nouvelles implantations devraient donc ouvrir leurs portes, y compris dans l’ouest du pays. De plus, le gouvernement chinois souhaite augmenter la vitesse des réseaux de données. La latence du transfert de données entre les installations critiques ne devrait pas dépasser 5 millisecondes, selon le plan.

Trente pour cent de croissance annuelle

Le gouvernement chinois avait annoncé en août que le pays disposait d’une puissance de calcul nationale de 197 exaflops. Cette puissance augmente donc depuis quelques temps: en 2022, la Chine disposait encore de 180 exaflops de puissance de calcul. Il y a déjà eu une augmentation annuelle de 30 pour cent au cours des cinq dernières années. La puissance de calcul spécifiquement destinée à l’IA a même augmenté de 45 pour cent par an.

Le gouvernement chinois prétendait également disposer de la plus grande puissance de calcul après les États-Unis par rapport aux autres pays. Voilà qui laissait du reste ouverte la puissance de calcul dont il pensait que les États-Unis disposaient.