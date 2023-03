Le fondateur d’Huawei: ‘Des milliers de pièces remplacées à cause des sanctions US’

La firme chinoise Huawei a été forcée de remplacer des milliers de composants dans ses produits, parce qu’ils étaient visés par les sanctions américaines. Voilà ce qu’a révélé le fondateur de l’entreprise, Ren Zhengfei, lors d’un discours tenu en février, dont la transcription vient seulement d’être publiée par une université chinoise.

Huawei, un important fournisseur d’équipement pour réseaux de télécommunications 5G, est depuis 2019 aux prises avec des restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis. Le gouvernement américain accuse Huawei et d’autres entreprises technologiques chinoises de permettre l’espionnage via des portes dérobées aménagées dans leurs technologies.

Circuits imprimés nouvellement conçus

Mais comme l’indique Ren dans la transcription, suite aux restrictions US, Huawei a dû remplacer ces trois dernières années 13.000 pièces par des alternatives chinoises. Le groupe technologique a aussi été forcé de concevoir à nouveau 4.000 circuits imprimés. Et Ren d’ajouter qu’Huawei a investi l’an dernier 23,8 milliards de dollars dans la recherche et le développement. ‘Au fur et à mesure que notre rentabilité s’améliorera, nous continuerons d’accroître ces dépenses’, a conclu le fondateur d’Huawei.

Le gouvernement du président Biden avait interdit l’année dernière encore la vente de nouveaux appareils d’Huawei aux Etats-Unis. L’entreprise a toujours réfuté les accusations dont elle fait l’objet.