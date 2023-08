L’Allemagne entend doubler ses investissements dans l’IA

Le pays espère ainsi que l’Europe deviendra davantage indépendante sur le plan technologique de la Chine et des Etats-Unis par exemple.

Le gouvernement allemand a annoncé vouloir doubler ses investissements dans la recherche sur l’intelligence artificielle pour les porter à 1 milliard d’euros. Selon la ministre allemande de l’enseignement et de la recherche, Bettina Stark-Watzinger, l’IA représente une importante technologie offrant des opportunités pour la science, la croissance et la concurrence notamment.

L’Allemagne semble aussi puiser sa motivation dans l’actuelle course mondiale à l’IA. La ministre signale que la ‘souveraineté technologique de l’IA’ pour l’Europe doit être garantie et que l’Allemagne et l’UE doivent occuper une position de leader.

Avec son milliard d’euros d’investissement, l’Allemagne fait désormais jeu égal avec la Commission européenne. Cette dernière avait en effet précédemment aussi attribué un fonds d’un milliard d’euros à la recherche sur l’IA. Grâce à des partenariats public-privé et à divers pays européens, vingt milliards supplémentaires devraient venir s’ajouter. Notre région est cependant encore à la traîne des Etats-Unis, où les autorités consacrent quelque 43 milliards d’euros dans la recherche. Pour ce qui est de la Chine, seuls les investissements privés sont connus. Ils sont de l’ordre de 12 milliards d’euros.