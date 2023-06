Une amende pour des avocats américains qui ont utilisé ChatGPT

Les avocats avaient soumis au tribunal des documents qui citaient des informations erronées, voire dans certains cas une jurisprudence complètement inventée. Ils avaient utilisé un chatbot pour rédiger leurs textes.

Aux États-Unis, des avocats du cabinet Levidow, Levidow & Oberman ont été condamnés à une amende de 5 000 dollars pour avoir fourni des informations imaginaires. Dans le cadre d’un procès contre la compagnie aérienne colombienne Avianca, le cabinet d’avocats avait utilisé ChatGPT pour rechercher et citer des affaires similaires. De telles informations ont pour but de démontrer une jurisprudence : si certaines décisions de justice ont été prises dans des cas similaires, il est possible de convaincre le juge de suivre le même raisonnement.

Le hic est que ChatGPT avait purement et simplement inventé certaines des affaires citées dans les documents déposés par le cabinet. L’« hallucination » est un problème connu de l’IA générative. Selon le juge, il n’est pas interdit de faire appel à une IA pour rédiger des dossiers juridiques, mais les informations doivent être correctes. Et c’est aux avocats qu’il incombe de le vérifier.