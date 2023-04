Un site porno forcé de retirer les vidéos d’amateurs pour lesquelles il n’a pas reçu d’autorisation

Le site porno xHamster doit solliciter une autorisation pour chaque vidéo d’amateur qu’il veut publier. Voilà ce qu’a décidé un tribunal d’Amsterdam dans le cadre d’un procès intenté par une organisation anti-pédopornographie.

Le site web porno xHamster doit retirer toutes ses vidéos d’amateur. Il ne lui est en outre désormais plus permis de publier des vidéos non professionnelles que s’il dispose de l’autorisation de toutes les personnes qui y sont présentes. Le tribunal amstellodamois a prononcé ce jugement dans un procès intenté par l’Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), une organisation indépendante qui lutte contre la pédopornographie et l’abus d’enfants. L’EOKM évoque une ‘victoire pour les droits et la confidentialité des victimes, dont des images dénudées ont été publiées sans consentement notable’.

Ce n’est pas la première fois qu’un juge néerlandais est sollicité pour se prononcer sur du contenu pornographique d’amateur. Il y a un an déjà, le tribunal d’Amsterdam avait prononcé une sentence similaire à propos du site porno vagina.nl.

Consentement

Dans la pratique, xHamster doit à présent supprimer du net toutes les vidéos d’amateur sur lesquelles apparaissent des personnes habitant aux Pays-Bas et n’ayant pas donné leur consentement explicite pour la diffusion de ces images. Les vidéos d’amateur où figurant des personnes n’habitant pas aux Pays-Bas (et n’ayant pas donné non plus leur consentement) doivent en outre être rendues inaccessibles pour nos voisins du nord. Comme il ressort de ce procès, xHamster publie des millions de vidéos pour lesquelles le site ne dispose pas d’une autorisation explicite.

La problématique des vidéos d’amateur non sollicitées concerne depuis assez longtemps déjà des sites où les utilisateurs peuvent eux-mêmes déposer ce genre d’images. Il s’agit souvent aussi de contenus ou de vidéos pornos de vengeance obtenus illégalement par divers moyens. Précédemment, Pornhub, le principal acteur du genre dans le secteur, avait été contraint de supprimer dix millions de vidéos et de fermer l’un de ses sites dérivés en raison de poursuites judiciaires aux Etats-Unis. Le fait que xHamster, dont le siège se trouve à Chypre, soit désormais tenu pour responsable par la législation néerlandaise, pourrait faire en sorte que d’autres sites pornos internationaux soient également obligés de nettoyer tout leur fatras.

En collaboration avec Dutch IT Channel