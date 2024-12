Un homme condamné pour avoir revendiqué l’invention du bitcoin

Un homme a été condamné au Royaume-Uni pour avoir prétendu à plusieurs reprises être l’inventeur du bitcoin. Il a agi de la sorte pour accuser des sites web et des services de violation du droit d’auteur.

En Grande-Bretagne, un informaticien a été reconnu coupable d’outrage au tribunal. L’homme, Craig Wright, a prétendu plusieurs fois et faussement être Satoshi Nakamoto, l’inventeur encore anonyme du bitcoin. En agissant ainsi, il a ensuite engagé plusieurs poursuites judiciaires dans lesquelles il a revendiqué la propriété intellectuelle de la crypto-monnaie. Dans le cadre de ces affaires, il a réclamé un montant total d’1,2 billion de dollars.

En mars déjà, une haute Cour du Royaume-Uni avait jugé que Wright n’était pas Satoshi, et le juge lui avait ordonné de cesser de se présenter comme tel. Il ne l’a pas fait et il est désormais condamné à douze mois de prison avec sursis. Cela signifie que s’il prétend encore être Satoshi, il devra effectivement aller en prison.

‘Terrorisme judiciaire’

La Cour qualifie les actions de Wright de ‘terrorisme judiciaire’. L’homme prétend être Satoshi Nakamoto depuis 2016 déjà. L’inventeur anonyme du bitcoin ne s’est en fait jamais manifesté. En tant que détenteur d’une grande partie des crypto-monnaies, Satoshi serait également l’une des personnes les plus riches au monde. Or Wright, lui, n’a jamais été en mesure de fournir des preuves concrètes de ses revendications et n’est pas considéré comme le véritable Satoshi dans le vaste monde de la cryptographie.

Afin d’obtenir raison, il a donc entamé une série de poursuites contre des organisations et des personnes qui ne l’ont pas reconnu comme tel, notamment le service de paiements Square. En tout, Wright réclame plus de mille milliards de dollars de dommages et intérêts. Ses actions ont conduit une coalition de crypto-entreprises (la Crypto Open Patent Alliance) à lui intenter un procès auprès de la Cour suprême du Royaume-Uni afin d’éviter de nouvelles poursuites. Un jugement a été rendu en mars. Les arguments de Wright ont été rejetés par le juge comme étant une ‘ineptie juridique’.

Il risque désormais une peine d’emprisonnement, s’il maintient ses allégations. Le risque qu’il finisse en prison, est toutefois très faible. Wright est un Australien vivant au Royaume-Uni, mais il a suivi le procès par visioconférence depuis ‘l’Asie’, selon lui. Si jamais un mandat d’arrêt international est délivré, l’homme devra être arrêté dans un pays qui expulse les suspects vers la Grande-Bretagne.

Wright est l’une des nombreuses personnes prétendant être Satoshi. Actuellement, aucune d’entre elles n’a cependant pu fournir les preuves nécessaires pour étayer ses dires. La véritable identité de l’inventeur du bitcoin reste donc pour l’heure un mystère.