L’Espagne impose 194 millions d’euros d’amende à Apple et Amazon

L’autorité de la concurrence espagnole a infligé mardi une amende globale de 194 millions d’euros aux géants américains Apple et Amazon pour des pratiques anticoncurrentielles dans la distribution des produits de la marque à la pomme par Amazon Espagne.



Les deux groupes “se sont mis d’accord pour inclure un certain nombre de clauses dans les contrats régissant” la vente de produits Apple par Amazon “qui ont restreint la concurrence”, a justifié dans un communiqué la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC). Selon la CNMC, ces pratiques découlent de deux contrats signés en octobre 2018 afin de “modifier la dynamique de vente des produits Apple sur le site web d’Amazon Espagne”, et qui ont pénalisé aussi bien les concurrents d’Apple que certains revendeurs de produits de la marque à la pomme.

En vertu de ces contrats, “seul un certain nombre de revendeurs désignés par Apple pouvaient vendre des produits de la marque Apple via par le site web d’Amazon Espagne”, détaille dans son communiqué l’organisme chargé de faire respecter le droit de la concurrence en Espagne.

En outre, ces accords “ont limité la possibilité offerte aux concurrents d’Apple d’acheter des espaces publicitaires sur le site d’Amazon en Espagne pour proposer leurs produits”, ce qui a “nui directement aux consommateurs en limitant leur capacité à découvrir de nouvelles marques”, ajoute le communiqué.

L’amende infligée à Apple s’élève dans le détail à 143,6 millions d’euros et celle imposée à Amazon à 50,5 millions d’euros.