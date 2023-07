Le fondateur d’une firme de sécurité russe condamné à quatorze années de prison

Le co-fondateur de la firme de cybersécurité russe Group-IB, Ilya Sachkov, a été condamné par un tribunal moscovite à quatorze ans de réclusion dans un camp disciplinaire. Sachkov avait été arrêté en 2021 déjà pour haute trahison, mais vient seulement d’être jugé.

Le parquet avait requis une peine d’emprisonnement de dix-huit ans. On ne sait que peu de choses sur l’arrestation d’Ilya Sachkov (37 ans), à cette exception près qu’il aurait transmis des informations secrètes à des espions étrangers. Selon l’agence de presse Ria Novosti contrôlée par le gouvernement russe, les accusations n’auraient rien à voir avec son entreprise. Sachkov aurait plaidé non-coupable devant le tribunal.

‘Ni un traître ni un espion’

En 2021, Sachkov avait écrit une lettre ouverte dans laquelle il insistait sur le fait qu’il n’était ‘ni un traître ni un espion’. Il se qualifiait lui-même d’ingénieur russe ayant démontré à plusieurs reprises sa loyauté vis-à-vis de son pays. Il y a deux ans, le président Poutine l’avait encore décoré personnellement pour sa contribution à empêcher les cybermenaces.

Dans une déclaration postée sur le site web de Group-IB, l’entreprise déclare qu’elle continue de croire en l’innocence de Sachkov. Selon la firme de cybersécurité, le co-fondateur a été dans l’impossibilité de communiquer avec le monde extérieur durant sa détention préventive, et il lui était interdit de recevoir des visites. ‘Finalement, Ilya s’est vu refuser la possibilité d’un procès impartial. Tous les éléments de cette affaire sont tenus secrets, et toutes les auditions ont eu lieu à huis clos. Par conséquent, nous ne connaîtrons sans doute jamais le motif de sa condamnation. Alors qu’Ilya demeure indûment en détention, nous continuerons de nous opposer à l’injustice et de gérer notre entreprise avec la même mission qu’avant: lutter contre la cybercriminalité’, apprend-on.

Group-IB est le numéro un du marché russe sur le plan de la détection et de la prévention des cyber-attaques, mais l’entreprise est également active dans différents autres pays.