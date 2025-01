Le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, à nouveau libre

Au tout début de sa présidence, Donald Trump a gracié l’homme qui exploita le tristement célèbre marché du web clandestin Silk Road sous l’appellation ‘Dread Pirate Roberts’.

Ulbricht a fondé le site Silk Road en 2011 sous le pseudonyme de ‘Dread Pirate Roberts’ et l’a exploité. Ce marché du dark web était tristement célèbre pour la vente de drogues illégales, de matériel de piratage informatique et de faux passeports, entre autres. Des drogues pour une valeur de 200 millions de dollars environ auraient été écoulées sur Silk Road, généralement contre paiement en bitcoins. Ulbricht avait été reconnu coupable par un juge en 2015 de facilitation de trafic de drogue, de blanchiment d’argent et de piratage informatique. Cela lui avait valu d’être condamné à deux peines d’emprisonnement, l’une à perpétuité et l’autre à quarante ans de prison.

Or voici à présent que ces peines sont annulées. Trump avait précédemment déjà déclaré qu’il souhaitait libérer l’homme. La raison en est que, selon Ulbricht et ses partisans, Silk Road est une expérience libertaire. Sa condamnation serait un exemple d’un gouvernement qui s’arroge trop de pouvoir.