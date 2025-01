Le crypto-fugitif Do Kwon extradé vers les Etats-Unis

Do Kwon, ce Sud-Coréen qui dirigeait Terraform, est extradé vers les Etats-Unis. Les crypto-monnaies de son entreprise s’étaient effondrées en 2022. Il est tenu pour responsable d’un krach majeur sur le marché cryptographique au sens large.

Do Kwon est le fondateur de la crypto-entreprise Terraform Labs, qui a émis les crypto-espèces Terra Luna et TerraUSD. Le crash de ces monnaies avait provoqué une forte baisse des cours sur le marché élargi de la cryptographie. C’est pourquoi le régulateur du commerce américain, la SEC, recherchait cet homme depuis un certain temps déjà. Selon la SEC, Do Kwon pourrait avoir fraudé en diffusant de fausses informations sur les monnaies.

L’homme était en fuite depuis un moment. Il avait quitté la Corée du Sud, après qu’un mandat d’arrêt ait été émis contre lui, et il avait finalement été arrêté au Monténégro en 2023. Il est donc maintenant extradé vers les Etats-Unis, où l’attendent un procès et éventuellement une longue peine de prison.