123inkt plus autorisée à vendre de l’encre HP sans emballage

Au cours des années de lutte entre HP et le vendeur de cartouches d’encre alternatives 123inkt, HP a obtenu du juge l’interdiction pour 123inkt de vendre encore des cartouches d’encre de HP sans emballage.

123inkt propose depuis pas mal de temps déjà des cartouches de HP sans emballage extérieur en carton et intérieur en plastique. Suite à la demande de HP d’y renoncer, la boutique web est demeurée inflexible, mais un juge siégeant à La Haye aux Pays-Bas vient à présent de l’interdire. Selon Emerce, rien que les frais de justice coûteront 21.207 euros à 123inkt.

Le juge estime que l’emballage contient des informations essentielles et répond donc positivement à la demande de HP. Cette dernière a aussi allégué que l’absence d’emballage nuit à l’image de la marque et du produit. HP a envoyé cette semaine encore un communiqué de presse dans lequel on peut lire qu’elle veut être la firme technologique la plus durable et qu’elle désire déployer de très gros efforts en faveur du climat. L’absence d’emballage pour les cartouches n’en fait donc pas partie.

Le procès opposant les deux entreprises a une longue histoire et ne porte évidemment pas uniquement sur l’emballage ou sur l’image de marque d’une cartouche d’encre. Si tel était le cas, YouTube déborderait en effet de vidéos de personnes qui déballent leurs cartouches d’encre, avant d’imprimer joyeusement des pages entières dans toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

La réalité, c’est que l’encre est chère et que HP aime vendre son encre à son prix. Des acteurs comme 123inkt contournent cette démarche depuis des années avec des recharges ou des cartouches alternatives qui fonctionnent parfaitement dans la plupart des cas, tout en étant nettement plus abordables. Cela constitue un manque à gagner pour HP. Voilà donc pourquoi cette dernière s’est dans le passé déjà tournée quelques fois vers la Justice, généralement sans succès.

HP, qui considère importante l’image de la marque et du produit, a même été jusqu’à interdire par défaut les cartouches autres que les siennes. Si l’imprimante détectait une marque alternative ou éventuellement falsifiée, elle refusait tout service.

HP s’est cependant tiré une balle dans le pied en agissant de la sorte. Des consommateurs se sont fâchés, ce qui provoqua des procès dans le monde entier, même en Belgique. HP fit alors marche arrière, mais les histoires d’imprimantes de l’entreprise donnant parfois des messages d’erreur à cause de l’encre utilisée, continuent de se manifester même en 2023.