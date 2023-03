Donald Trump publie sur Facebook et YouTube pour la première fois depuis sa suspension

Donald Trump a publié vendredi sur Facebook et YouTube pour la première fois depuis son exclusion il y a deux ans à la suite de l’assaut contre le Capitole.

“JE SUIS DE RETOUR !”, a écrit l’ancien président républicain, qui brigue un second mandat en 2024.

Il a accompagné ces mots d’une courte vidéo de CNN, dans laquelle il est flanqué de son vice-président Mike Pence et de son fils Barron, et qui semble dater du soir de son élection en 2016.

“Désolé de vous avoir fait attendre, c’était compliqué”, y dit-il. Son message a été accueilli par des centaines de commentaires, dont plusieurs “Heureux de vous revoir” et “Quel soulagement que vous soyez de retour Monsieur le Président”.

Plus tôt vendredi, la plateforme de vidéos en ligne YouTube avait annoncé mettre fin à sa suspension.

“À partir d’aujourd’hui, la chaîne +Donald J. Trump+ n’est plus assujettie à des restrictions”, avait fait savoir le géant américain sur Twitter. Le républicain avait été exclu du réseau social en janvier 2021, alors qu’il était encore au pouvoir, pour avoir encouragé ses partisans lors de l’attaque du Congrès à Washington. Cette décision sans précédent avait été imitée à l’époque par la plupart des réseaux sociaux grand public, dont Twitter, Facebook et Instagram.

Pour justifier sa décision, YouTube a dit vendredi avoir évalué “le risque de violences”, tout en prenant en compte l’importance, pour les électeurs, d’entendre “de façon égale les candidats nationaux majeurs”.

Donald Trump avait déjà été réadmis sur Twitter, Facebook et Instagram au cours des derniers mois. Jusqu’ici, il communiquait principalement via sa propre plateforme, Truth Social.