‘Des fournisseurs d’ASML envisagent de construire des usines en dehors de la Chine’

Des fournisseurs du fabricant de machines à puces ASML envisagent de construire de nouvelles usines en Asie, mais en dehors de la Chine, à cause des tensions entre ce pays et l’Occident. Voilà ce que révèle l’agence de presse Reuters sur base des dires d’initiés et de documents de la Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), un organe public néerlandais qui soutient les entreprises.

BOM organisera la semaine prochaine un voyage au Vietnam, en Malaisie et à Singapour. Douze entreprises y participeront. ‘La plupart de ces entreprises se rendront sur place, parce qu’elles envisagent de construire ou d’étendre des sites de production dans ces pays’, selon BOM et l’association collaborative technologique Brainport Eindhoven.

Selon les initiés, ces possibles investissements seraient le résultat des tensions existantes. Ces dernières font entre autres en sorte qu’ASML n’est plus autorisée à fournir ses machines à puces à la Chine. Quasiment toutes les entreprises participantes à la mission sont des fournisseurs d’ASML.

En plus des sites de production, les entreprises participantes, dont Neways et une composante de VDL, rechercheront aussi des emplacements pour un siège central régional, tout spécialement à Singapour.

Machines à puces DUV

La semaine dernière, on avait appris officiellement qu’ASML ne pouvait désormais plus fournir une partie de ses machines à puces DUV à la Chine, même si cela faisait des semaines déjà qu’on savait qu’un accord dans ce sens avait été conclu entre les Pays-Bas et les Etats-Unis.

Ces machines DUV représentent la prochaine génération d’appareils, dont les plus sophistiqués, appelés machines EUV, n’ont jamais été fournis par ASML à des entreprises en Chine. Sur base des dires d’initiés, l’agence de presse Bloomberg signale que trois types de machines DUV ne peuvent être exportées.

Les Etats-Unis veulent éviter que la Chine puisse produire des puces modernes qui pourraient alors être utilisés par celle-ci dans des armes perfectionnées, ce que Washington n’apprécierait pas.