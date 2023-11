A Gaza, les télécommunications sont menacées de panne par manque de carburant

Dans la bande de Gaza, les télécommunications risquent d’être complètement paralysées: telle est la mise en garde lancée par les deux plus grandes firmes télécoms dans la région.

Chez Paltel et Jawwal, on déclare que les centres de données notamment tombent progressivement en panne par manque de carburant pour produire l’électricité.

Le trafic téléphonique et internet a déjà été interrompu à plusieurs reprises durant le conflit qui a éclaté le 7 octobre. Suite à une grave pénurie de carburant à Gaza, toujours plus de services et d’entreprises doivent cesser leurs activités. C’est ainsi par exemple qu’un nombre limité de boulangeries sont encore ouvertes.