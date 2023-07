Microsoft démarre l’année fiscale par des licenciements supplémentaires

Chez Microsoft, la nouvelle année fiscale débute directement par de nouveaux licenciements qui viennent s’ajouter aux économies annoncées en janvier.

Ce fut GeekWire qui, hier lundi, a été le premier à avoir eu vent d’une nouvelle phase de licenciements chez Microsoft. Entre-temps, le géant des logiciels a confirmé la nouvelle à CNBC, sans révéler le nombre de pertes d’emploi. Une mention obligatoire auprès du système ‘Worker Adjustment and Retraining Notification’ (WARN) de l’état de Washington indique cependant qu’il s’agit à coup sûr de 276 licenciements, dont 210 à Redmond et Bellevue (Washington) et 66 emplois ‘remote’.

Ces licenciements viennent s’ajouter à la restructuration annoncée en janvier et coûtant l’emploi à 10.000 personnes, mais aussi à de précédentes annonces l’année dernière. A l’époque, Microsoft était l’une des nombreuses (grandes) firmes IT à effectuer de solides coupes sombres dans leur personnel, après que la pandémie de la covid-19 ait précédemment provoqué un mouvement inverse.

En démarrant sa nouvelle année fiscale 2024, Microsoft licencie surtout des vendeurs et des profils apparentés. Ces derniers mois déjà, l’entreprise avait fait savoir que nombre de ses clients étaient à la recherche de façons d’économiser sur leurs factures ‘cloud’.