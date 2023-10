Une nouvelle startup d’IA double des dialogues avec la même voix que celle des acteurs

La jeune pousse américaine ElevenLabs peaufine une machine de doublage IA universelle. Le système traduit les dialogues des acteurs avec leur propre voix. Il fonctionne actuellement en 20 langues, dont le français.

Bientôt, vous entendrez peut-être au cinéma Samuel L. Jackson ou Scarlett Johansson parler en français avec leur propre voix. Cette percée est rendue possible grâce à un nouveau système d’AI Dubbing de la startup américaine ElevenLabs, qui se distingue vraiment sur ce plan. Avec l’AI Dubbing, les studios de cinéma pourront rapidement et facilement convertir leurs productions dans d’autres langues avec les voix clonées des acteurs/actrices. Le système fonctionne actuellement en 20 langues, dont le français, le néerlandais, l’hindi, le portugais, l’espagnol, le japonais, l’ukrainien, le polonais et l’arabe.

Emotion et intonation

Selon ElevenLabs, le système sera capable de traduire le contenu parlé dans une autre langue en quelques minutes, en ce compris l’émotion et l’intonation de l’enregistrement original. Mais il pourra aussi générer de nouveaux dialogues dans une langue-cible choisie, à partir d’enregistrements précédents de l’acteur concerné.

‘Cela aidera le public à profiter de tout le contenu voulu, quelle que soit la langue parlée’, a déclaré Mati Staniszewski, CEO d’ElevenLabs. ‘Et cela signifie que les créateurs de contenu auront un accès facile et authentique à un public beaucoup plus large dans le monde entier.’

Clonage vocal

La technologie sur laquelle repose le système, s’appelle Voice Cloning et est en plein essor depuis un certain temps déjà. Elle a déjà tellement progressé qu’un échantillon de voix de quelques minutes suffit pour créer un nouveau texte parlé presqu’identique avec la même voix que celle avec laquelle l’original a été enregistré. Elle peut même être utilisée pour faire parler à nouveau les morts: c’est ainsi que l’année dernière, Resemble AI, un concurrent d’ElevenLabs, avait déjà cloné la voix du regretté artiste Andy Warhol pour le documentaire Netflix The Andy Warhol Diaries.

Hyper-trucages en clonage vocal

Le clonage vocal a déjà atteint un stade si avancé que les premiers abus de la technologie ont déjà été signalés. ElevenLabs propose un module d’essai gratuit sur son site web, qui clone la voix de n’importe qui sur la base d’un échantillon audio de deux minutes. Mais en janvier de cette année, l’entreprise a été contrainte d’intervenir, lorsque des membres de la communauté en ligne 4Chan, en quelque sorte le… rectum d’internet, ont cloné les voix de l’actrice Emma Watson et du présentateur Joe Rogan via le site d’ElevenLabs et leur ont fait tenir des propos racistes, transphobes ou haineux.