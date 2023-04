Universal Music Group veut exclure l’IA des services de streaming

Le label musical Universal Music Group (UMG) souhaite que les plates-formes de diffusion tels Spotify, Deezer et Apple Music excluent les services basés sur l’intelligence artificielle. Si tel n’est pas le cas, l’entreprise craint en effet que ces plates-formes mettent le grapin sur des œuvres d’artistes comme Taylor Swift et Drake pour apprendre comment générer de la musique et des paroles, selon le journal d’affaires Financial Times, qui a eu accès à des courriels sur ce sujet.

Universal Music Group représente un tiers environ du marché mondial de la musique et se fait du souci à propos des systèmes IA capables de générer de la musique par eux-mêmes. Des chansons produites par l’intelligence artificielle ont déjà fait leur apparition sur des services de streaming, selon des initiés. Et UMG est bien décidée à ne pas autoriser l’utilisation de la musique que l’entreprise gère, pour former ce genre de systèmes. ‘Nous n’hésiterons pas à prendre les mesures qui s’imposent pour protéger nos droits et ceux de nos artistes’, écrit le label musical dans l’un de ses courriels.

Epine dans le pied

La façon dont les systèmes IA sont formés, constitue depuis assez longtemps déjà une épine dans le pied des entreprises. Plusieurs éditeurs exigent par exemple une compensation de l’auteur de ChatGPT, OpenAI, parce que le système IA, qui génère du texte, est formé à partir de livres et d’articles de presse dont ils détiennent les droits. La démarche d’UMG semble reposer sur le même principe.