Test: Fresh ‘n Rebel Bold L2 – Enceinte puissante et étanche

Vous recherchez une enceinte vous offrant principalement un volume élevé et des basses puissantes ? Dans ce cas, l’enceinte Bold L2 de l’entreprise Fresh ‘n Rebel, basée à Rotterdam, fera votre bonheur.

L’évaluation d’une enceinte est toujours subjective : il est difficile d’émettre un jugement de valeur universel, surtout en qui concerne la qualité du son. Un son apprécié par certains peut être détesté par d’autres. Oreille entraînée ou plutôt auditeur occasionnel ? Fan de techno pure et dure ou de musique minimaliste au piano ? Basses à fond la caisse ou son plutôt équilibré ? Pour l’intérieur ou l’extérieur ? Tout en volume ou plutôt tout en subtilité ? Les paroles sont importantes, ou seule la musique compte ? La liste de questions ouvertes pour déterminer qu’elle sera l’enceinte la plus adaptée à votre situation est encore longue. Fresh ‘n Rebel, une marque basée à Rotterdam dont la société mère est Sitecom Europe, nous a fait parvenir un exemplaire de son enceinte Bold L2, que nous avons évaluée en gardant à l’esprit certaines de ces questions.

Grande et lourde

Avec ses 105 x 107 x 230 mm et son poids de 1 124 grammes, l’enceinte est assez volumineuse et lourde pour une enceinte portable. Le revêtement en tissu et la finition en caoutchouc sont agréables à regarder. Nous avons reçu la version « brave bronze », qui est en réalité brun foncé, mais il existe quatre autres versions aux descriptions tendance de « dried green », « dive blue », « storm grey » et « silky sand ». Ces descriptions confirment d’emblée que Fresh ‘n Rebel s’adresse surtout à un public plus jeune, principalement pour une utilisation en extérieur et pendant des fêtes. L’enceinte est également résistante à l’eau (aux éclaboussures) et à la poussière, avec un indice IP67. Vous en avez deux ? Vous pouvez également les utiliser comme enceinte stéréo, mais nous n’avons pas pu tester cette option. Nous avons cependant testé le « party mode » : il s’agit de la possibilité de connecter simultanément deux appareils à l’enceinte afin que chacun puisse jouer de nouveaux morceaux depuis son smartphone, par exemple.

Priorité au volume

Sachant qu’elle est destinée à une utilisation en extérieur/pendant des fêtes et à un public jeune, nous nous attendions à un son détonant en allumant l’enceinte pour la première fois. La Bold L2 émet un son particulièrement puissant : des basses profondes, ce qui explique sans doute son format, mais aussi beaucoup d’aigus et de médiums. Il suffit de monter un petit peu le son Bluetooth de votre smartphone pour obtenir un volume retentissant. Les boutons situés sur le dessus de l’enceinte permettent également d’augmenter ou de baisser le volume : notez que ces boutons contrôlent la même sortie Bluetooth que votre appareil, il ne s’agit pas d’un réglage de volume distinct de l’enceinte. Les autres boutons permettent d’allumer et d’éteindre la Bold L2, de coupler des appareils Bluetooth et de mettre la musique en pause. L’indicateur de batterie est très pratique pour ce type d’enceinte : grâce à quatre boules LED qui sont allumées ou éteintes selon l’état de la batterie, vous pouvez estimer combien de temps d’écoute il vous rester avant de devoir la charger. L’autonomie maximale de la batterie de 4 000 mAh est de 22 heures. L’enceinte se recharge grâce au câble USB-C d’un mètre qui est inclus. Le plus : la couleur du câble est assortie à celle de l’enceinte. Potentiel bémol : l’enceinte est vendue sans adaptateur de courant. Il y a cependant de très fortes chances que vous en ayez déjà un chez vous, qui vous permettra de brancher le câble USB-C.

Pas d’égaliseur

Encore quelques mots au sujet du son : puissant, donc, mais en ce qui nous concerne, somme toute peu subtil. Le son nous semble déséquilibré et il est d’autant plus regrettable que l’utilisateur ne puisse pas jouer sur le son. L’enceinte ne proposer pas d’égaliseur, ni de préréglages permettant d’adapter le son au style de musique. Instinctivement, la Bold L2 nous paraît surtout être une enceinte efficace pour les tubes populaires, les chansons pop et les hits aux rythmes endiablés. Vous êtes plutôt adepte de morceaux de guitare intenses ? De jazz dans un décor enfumé ? D’une ambiance plus sombre ? De morceaux de piano minimalistes ? Dans ce cas, sachez qu’il existe de meilleures options. Encore une fois : nous regrettons l’absence d’application ou de fonction avec certains préréglages, qui serviraient certainement la Fresh ‘n Rebel et la rendraient adaptée à un public plus large. Nous avons remarqué que la façon de la positionner est déterminante : à vous de faire des essais pour trouver la meilleure position. À souligner également : le port d’entrée AUX (3,5 mm). S’il a tendance à disparaître, il est pratique pour connecter physiquement une source audio externe si nécessaire.

Conclusion

Idéale pour les fans de I Like It Loud (avec les compliments de Marshall Masters), mais pas pour ceux qui ont su apprécier le concert de piano de Ludovico Einaudi au Gent Jazz cet été, sous une tente silencieuse. Il s’agit incontestablement d’une enceinte puissante, cela s’entend et se ressent, mais qui manque un peu de subtilité (ou de la possibilité d’en ajouter).