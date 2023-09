Spotify va tester la traduction vocale avec l’intelligence artificielle pour les podcasts

Spotify va expérimenter les traductions vocales intelligentes des podcasts. Dans un premier temps, un nombre limité d’épisodes de podcasts anglais seront traduits en espagnol, français et allemand grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Les traductions générées auront la même tonalité vocale que celle des narrateurs originaux. Pour ce faire, Spotify utilisera notamment la technologie d’OpenAI, l’entreprise à l’initiative du chatbot IA populaire ChatGPT.

Spotify a aussitôt mis à disposition trois épisodes traduits. Il s’agit d’épisodes des podcasts en anglais de Lex Fridman, Dax Shephard et Steven Bartlett, dans lesquels leurs voix et celles de leurs invités sont traduites et imitées en espagnol. Des traductions en français et en allemand par l’IA de ces épisodes suivront également dans les ‘jours et semaines à venir’. Les épisodes podcast de Monica Padman, Bill Simmons et Trevor Noah feront également l’objet de traductions intelligentes dans un avenir proche.