Netflix dépasse les 300 millions d’abonnés grâce à 19 millions d’abonnements en plus

Netflix a de nouveau dépassé les attentes avec près de 19 millions de nouveaux abonnements gagnés pendant le quatrième trimestre 2024, qui porte son total à 301,6 millions en tout, confortant sa position de pionnier et leader de l’industrie du streaming.

Le groupe californien enregistre de fortes croissances des abonnés depuis 2023 grâce au durcissement de sa politique sur le partage de mots de passe entre utilisateurs et au renforcement de sa programmation en direct, notamment dans le sport.

Son chiffre d’affaires trimestriel de 10,2 milliards de dollars (+16% sur un an) est aussi ressorti supérieur aux attentes du marché, tout comme son bénéfice net (1,9 milliard).

Son titre prenait plus de 11% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

“Netflix a beaucoup de raisons de se vanter après un quatrième trimestre marqué par (…) les événements et partenariats dans le sport”, a indiqué Mike Proulx, directeur de recherche du cabinet Forrester, en amont des résultats.

L’entreprise a passé en janvier 2024 un accord sur dix ans avec la ligue professionnelle américaine de catch WWE, moyennant 5 milliards de dollars, et elle a diffusé en direct en novembre un match de boxe entre le YouTubeur et apprenti boxeur Jake Paul et la légende des rings Mike Tyson.

“Malgré les problèmes techniques, le combat Jake Paul contre Mike Tyson a été l’événement sportif le plus regardé en streaming. Et les matchs de Noël de (la ligue professionnelle de football américain) NFL diffusés par Netflix ont été regardés par plus de 24 millions de téléspectateurs”, a détaillé l’analyste.

Il a aussi rappelé que l’entreprise avait annoncé le mois dernier un contrat exclusif avec la Coupe du monde féminine de la FIFA.

Malgré ses gains impressionnants de nouveaux abonnés, Netflix a indiqué au printemps qu’il ne divulguerait plus cet indicateur tous les trois mois, dès cette année, afin de se concentrer sur les mesures “d’engagement” de l’audience (temps passé à regarder des contenus).

Le groupe californien va mettre l’accent sur l’augmentation de ses revenus et bénéfices, estime Ross Benes, analyste de Emarkerter. “Ils vont chercher à augmenter efficacement leurs prix, ceux de la publicité ou ceux des abonnements”, prédit-il.

Netflix a lancé une formule moins chère avec de la publicité fin 2022, et espère commencer à en tirer des revenus significatifs cette année. Pour convaincre les annonceurs et le public, l’entreprise parie notamment sur les émissions en direct, sportives ou pas, toujours plus nombreuses.