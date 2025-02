Le service de streaming AppleTV+ devrait bientôt débarquer sur Android

Apple pourrait étendre son service de streaming AppleTV+ aux appareils Android. Voilà ce que révèlent certaines sources à l’agence de presse Bloomberg. Selon elles, l’entreprise technologique dévoilerait bientôt une application qui pourrait être installée sur les smartphones et tablettes Android.

Cette décision d’Apple ne passerait pas inaperçue. L’entreprise essaie en effet généralement de lier les clients à ses propres produits en dédiant ses services exclusivement aux appareils Apple. Bien qu’AppleTV+ ait été rendu disponible pour certains téléviseurs intelligents et consoles de jeu au fil des ans, les utilisateurs d’Android ont été jusqu’à présent laissés de côté. Un fait similaire s’est produit il y a quelques années avec le service de streaming Music d’Apple: initialement, il fallait posséder un appareil Apple, comme un iPhone, un iPad ou un Mac, mais par la suite, une appli Android a suivi.

Lutte concurrentielle

En agissant ainsi, Apple semble vouloir concurrencer plus fortement des services de streaming tels que Netflix et Disney+. Cependant, selon les estimations du secteur, le contenu d’AppleTV+ continue d’être à la traîne par rapport aux plus grandes plateformes en termes d’audience. Apple elle-même n’a pas encore publié d’informations sur son nombre d’abonnés ou son chiffre d’affaires.