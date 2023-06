La politique anti-partage de mots de passe semble fonctionner: Netflix accueille un nombre record de nouveaux abonnés aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, Netflix a singulièrement enregistré une forte hausse de nouveaux abonnés ces dernières semaines. Cette progression coïncide avec une interdiction du partage de mots de passe pour le site de streaming.

Le service de streaming Netflix est depuis quelques mois déjà occupé à mettre en place une nouvelle politique. Conformément à cette dernière, l’utilisateur n’est plus autorisé à partager son mot de passe avec par exemple des amis ou des membres de sa famille n’habitant pas sous le même toit. Cela fut pourtant possible pendant longtemps. Ce faisant, plusieurs personnes pouvaient visionner des séries avec un seul et même abonnement.

Mais il y a aujourd’hui davantage de concurrence sur le marché du streaming, et Netflix éprouve des difficultés à poursuivre sa croissance. L’entreprise a donc appliqué des restrictions au niveau du partage de mots de passe (y compris en Belgique), qui semblent à présent déjà porté ses fruits aux Etats-Unis. La firme d’analyses Antenna annonce en tout cas dans le Wall Street Journal que le service de diffusion a enregistré un nombre record de nouveaux abonnés ces dernières semaines. Après avoir introduit ces restrictions de partage, elle aurait en effet accueilli 100.000 nouveaux visiteurs journaliers, un record et la plus forte croissance enregistrée depuis 2019. Le nombre de résiliations a du reste aussi progressé, mais de manière moins nette que celui des nouveaux abonnements.



Selon Netflix, plus de cent millions de familles partageaient leurs comptes avant l’introduction de la nouvelle politique. Avec le nouveau système, les abonnés pourront verser un supplément pour permettre à une tierce personne de bénéficier d’un accès à partir d’un autre endroit (comme par exemple un kot d’étudiant). Nombre d’abonnés ont déclaré qu’en cas d’ajustement de leur abonnement, ils le résilieraient, mais tel n’est provisoirement pas encore le cas. La question est à présent de savoir à quoi ressembleront les ajustements à long terme.