La maison mère de Pornhub rachetée par un fonds d’investissement canadien

La firme canadienne de capitaux privés Ethical Capital Partners a annoncé jeudi le rachat de Mindgeek, maison mère du plus grand site pornographique du monde, Pornhub, marqué ces dernières années par des scandales de pédopornographie.

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués, mais la société ECP dit vouloir renforcer la notoriété de Mindgeek et la positionner comme “chef de file de la lutte contre les contenus illicites sur Internet”.

MindGeek, dont le siège social se trouve au Luxembourg mais qui possède d’importants bureaux à Montréal, a fait l’objet de plusieurs poursuites judiciaires ces dernières années alléguant qu’elle avait profité de la distribution de matériel pédopornographique et de vidéos d’actes sexuels non consentis — des accusations niées par l’entreprise.

“Nous sommes convaincus que l’équipe de MindGeek et toutes les plateformes de MindGeek opèrent en plaçant la confiance et la sécurité au coeur de tout ce qu’elles font”, a déclaré Sarah Bain, une des fondatrices de la firme ECP basée à Ottawa.

“Nous allons nous engager avec les parties prenantes, y compris les créateurs de contenu, les gouvernements et l’industrie, pour remédier au décalage entre la façon dont MindGeek fonctionne et ce que le public perçoit de cette industrie et de ces plates-formes”, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Fondée en 2004, MindGeek exploite un vaste portefeuille de sites de divertissement pour adultes, dont Pornhub, YouPorn, Redtube et Men.com.

Le leader du marché du porno sur internet est toutefois confronté à de vives critiques depuis que le New York Times a publié, en décembre 2020, un article dans lequel Pornhub était accusé de mettre en ligne des contenus illégaux, notamment de la pornographie infantile et des vidéos de viol.

Cela a conduit les parlementaires canadiens à questionner ses dirigeants sur les abus présumés, tandis que les entreprises Mastercard et Visa ont suspendu les paiements sur le site de Pornhub. Les principaux dirigeants de Mindgeek ont démissionné en juin 2022.