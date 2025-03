Google affirme pouvoir solutionner les Chromecasts en rade

Google annonce qu’elle va déployer un correctif pour d’anciens Chromecasts qui se sont plantés. En attendant, il est déconseillé de les réinitialiser.

Les correctifs devraient s’installer automatiquement dans les tout prochains jours. Les appareils Chromecast de deuxième génération et les modèles Chromecast Audio sont inutilisables depuis près d’une semaine.

Les premières notifications d’appareils Chromecast non fonctionnels remontent au 9 mars. Les utilisateurs d’un Chromecast de deuxième génération ou d’un Chromecast Audio ne peuvent plus utiliser leur appareil pour du streaming via des applis officielles depuis plusieurs jours. En lieu et place, ils reçoivent un message d’erreur indiquant que l’appareil n’est pas reconnu. Les applis non officielles devraient, elles, toujours fonctionner.

© Google

Entre-temps, il s’avère que le problème soit lié à un certificat de sécurité qui était valable dix ans et qui a donc maintenant expiré. Google a présenté ses excuses dans un courriel adressé à ses clients. L’entreprise a déclaré à divers médias technologiques qu’une solution était en cours d’élaboration. Ce patch devrait être déployé dans les prochains jours. Laisser le Chromecast allumé et branché devrait permettre à Google de l’actualiser automatiquement. Ce qu’il faut absolument éviter, c’est un ‘factory reset’ (réinitialisation d’usine). Cette solution largement utilisée rend en effet l’appareil dans son état actuel inaccessible aux mises à jour et pourrait le rendre complètement inutilisable.

Pas encore tout à fait… morts

Google avait annoncé au milieu de l’année dernière déjà un successeur au populaire Chromecast, à savoir le Google TV Streamer. Dans la plus pure tradition des produits Google remplacés, puis immédiatement abandonnés, on craignait la semaine dernière que le message d’erreur signifiait simplement que les anciens Chromecast n’étaient plus supportés. Tel ne semble donc pas être le cas pour le moment. Avec un patch, les appareils de deuxième génération devraient pouvoir fonctionner à nouveau. Les modèles plus récents (troisième et quatrième génération) n’ont, eux, rencontré aucun problème ces derniers jours.