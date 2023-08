Disney+ va combattre aussi le partage des comptes

Disney a vu le nombre d’abonnés à sa plateforme de streaming Disney+ diminuer pour le troisième trimestre consécutif. Son PDG, Bob Iger, a annoncé que, suivant l’exemple de son concurrent Netflix, il prendrait des mesures contre le partage des comptes.

Le service de streaming est en effet passé de 157,8 millions fin mars à 146,1 millions fin juin (-7,4%). En tout, le géant du divertissement – qui possède également des parcs d’attractions et des parcs à thème, la chaîne sportive ESPN et une division cinématographique qui comprend des studios tels que Pixar Animation, Lucasfilm et Marvel Studios – a réalisé un chiffre d’affaires en petite hausse mais légèrement inférieur aux attentes des analystes, à 22,3 milliards de dollars sur la période, d’après son communiqué de résultats. Le groupe a enregistré une perte nette de 460 millions de dollars, qui s’explique en partie par les coûts liés à la suppression d’emplois, contre un bénéfice d’1,4 milliard de dollars il y a un an.

De fin septembre à fin juin, Disney+ a perdu 18 millions d’abonnés en tout. La baisse du printemps est surtout liée à une chute de 24% entre mars et juin en Inde, où la déclinaison du service, baptisée Hotstar, pèse quasiment un tiers du total Mondial. Mais la plateforme a aussi constaté un léger recul de 1% en Amérique du Nord, le deuxième consécutif.

Imitant Netflix, Disney a également annoncé qu’elle limiterait le partage des comptes. Disney est censé s’y préparer au cours de l’année à venir, sans donner plus de détails. Aux États-Unis, cependant, les tarifs ont déjà été augmentés.

Disney+ est par ailleurs confrontée à une importante concurrence sur le marché américain, avec des acteurs tels que Netflix, Amazon Prime et HBO MAX. En raison de l’inflation élevée, les gens sont devenus plus prudents lorsqu’il s’agit d’acheter des services de streaming. Ce qui n’a cependant pas empêché Netflix de gagner des abonnés au cours du dernier trimestre.