Amazon va diffuser des publicités dans Prime Video

Amazon prévoit d’ajouter des publicités à son service de streaming payant, Prime Video, à partir du 29 janvier. Du moins aux Etats-Unis et au Royaume-Uni notamment. Chez nous, il n’y aura pas de changement pour le moment.

Cela se fera d’abord au Canada, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Les abonnés Amazon Prime ont reçu cette semaine un courriel les informant qu’ils verront apparaître des publicités dans leur streaming à partir du 29 janvier. Ceux qui ne le souhaitent pas, peuvent opter pour un abonnement ‘sans publicité’ pour quelque trois dollars de plus par mois.

Dans un deuxième temps, les publicités arriveront en France, en Italie, en Espagne, au Mexique et en Australie. On ignore encore si et quand elles seront diffusées en Belgique.

Amazon est l’un des services de streaming qui ont augmenté leurs prix ces derniers mois ou qui ont à tout le moins tenté de rapporter plus d’argent. Disney+ et Netflix avaient précédemment déjà augmenté leurs prix. Le dernier cité propose également un abonnement moins cher où les utilisateurs se voient présenter des publicités.