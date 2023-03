Sonos dévoile sa prochaine génération de haut-parleurs intelligents

Avec les Era 100 et 300, Sonos a présenté cette semaine sa nouvelle génération de haut-parleurs intelligents. Le 100 aura la difficile tâche de remplacer l’emblématique Sonos One, alors que le plus grand (et plus cher) 300 ciblera pour sa part les mélomanes ayant un faible pour le son spatial.

Comme mentionné, l’Era 100 succèdera au populaire Sonos One, qui coûte actuellement 229 euros. Jusqu’à nouvel ordre, le One SL revenant trente euros moins cher demeurera dans la gamme. Il s’agit en fait du même One, mais ici sans micro incorporé pour la commande vocale. Avec un prix indicatif de 279 euros, le nouvel Era 100 de forme cylindrique sera sensiblement plus cher que le Sonos One. Heureusement, vous bénéficierez en retour de pas mal de nouvelles fonctions.

Connexion d’un tourne-disque

Le point le plus important concerne le son lui-même. Sonos a en effet équipé l’Era 100 d’un tweeter supplémentaire (un deuxième en fait), ce qui vous permettra d’obtenir un certain effet stéréo à partir d’un seul et même haut-parleur. Autre nouveauté: l’ajout de Bluetooth, en plus de la connectivité wifi traditionnellement présente. Voilà qui permettra à des tiers de reproduire quelque peu plus facilement leur musique sur votre haut-parleur, mais qui vous permettra par exemple aussi d’utiliser l’Era 100 dans le jardin (là où il n’y a pas de wifi, mais bien une prise de courant).

Il convient également de mentionner le connecteur USB-C acceptant le branchement d’un lecteur de disque ou d’une autre source audio via un adaptateur d’entrée de ligne en option. Un micro est bien entendu aussi présent, qui peut être désactivé d’une simple pression sur un bouton.

Le Sonos Era 100.

Spatial

Toutes ces nouveautés se retrouvent également sur l’Era 300, en ce compris la fonction de tuning TruePlay qui est pour la première fois disponible pour les utilisateurs Android. En d’autres mots, il ne sera plus besoin d’emprunter l’iPhone de quelqu’un pour régler le haut-parleur de manière optimale.

L’Era 300 (prix indicatif: 499 euros) dispose de pas moins de six ‘speaker-drivers’, qui veillent conjointement à ce qu’il supporte Dolby Atmos. ‘L’audio spatiale est la toute nouvelle évolution en matière d’écoute et s’apparente au passage du mono à la stéréo. Cela engendre une expérience où l’auditeur est littéralement enveloppé par la musique’, déclare Gilles Martin, VP Sound Experience chez Sonos.

Pour ce type de son spatial, un abonnement de streaming spécifique est nécessaire. Le détenteur d’un Sonos Era 300 peut dans ce but s’adresser à Amazon et, à partir du 28 mars, à Apple Music

Bientôt, vous découvrirez sur DataNews.be un test du nouveau Sonos Era 100.