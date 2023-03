Quarante nouveaux jeux sur Netflix cette année

Netflix va cette année porter quarante nouveaux jeux sur sa plate-forme de streaming. L’entreprise déclare en outre être en train d’en développer plus de quatre-vingts.

Netflix entend depuis quelque temps déjà proposer bien plus que des films et séries pour les longs weekends. C’est en effet depuis fin 2021 que l’entreprise propose des jeux vidéo sur sa plate-forme de streaming, qui peuvent tourner sur des appareils iOS ou Android. Actuellement, vous avez le choix parmi quelque 55 jeux sur la plate-forme Netflix. Cette offre sera largement étendue cette année, selon elle.

En 2023, ce sont pas moins de quarante jeux qui viendront s’y ajouter. Et l’année prochaine, Monument Valley 1 et 2, les jeux de puzzle mobiles bien connus, seront portés sur la plate-forme. En tout, septante jeux sont actuellement en cours de développement chez différents studios, plus seize chez Netflix même. L’entreprise ne cite aucun chiffre à propos de la fréquence à laquelle ses jeux sont utilisés, mais une enquête effectuée par une firme extérieure devrait révéler que la plupart des abonnés n’ont pas encore accédé à cette offre.