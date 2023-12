Où le bât blesse-t-il entre l’Europe et les grands sites pornographiques?

Maintenant que l’Europe fait dépendre trois sites pornographiques de la loi sur les services numériques (Digital Services Act), tous trois devront introduire des contrôles approfondis de l’âge. Mais il y a d’autres défis que ces plates-formes devront relever.

La Commission européenne considère que le Digital Services Act (DSA) s’appliquera désormais également à trois sites pour adultes: Pornhub, XVideos et le site de webcam Stripchat. Tout comme Facebook, X, Booking.com, LinkedIn, YouTube ou Zalando, ils relèvent de la catégorie des ‘Very Large Online Platforms’ (VLOP).

Contrôle de l’âge

Cela signifie qu’ils devront se conformer à un ensemble de règles, y compris une vérification appropriée de l’âge. Il ne suffira plus de cliquer sur ‘J’ai 18 ans ou plus’. Mais la question est de savoir comment cela devra se faire concrètement sans que chaque visiteur ne doive s’identifier. Pour la Belgique, cela pourrait théoriquement se faire par le biais d’une intégration avec Itsme, par exemple, mais reste à savoir combien d’utilisateurs sont désireux de passer par là compte tenu de la nature même de ces sites web.

Dans le même temps, les VLOP ont également le devoir de maintenir un niveau élevé de confidentialité et de sécurité, car une identification rendrait un site moins respectueux de la vie privée. Entre-temps, Data News a également demandé à la Commission européenne quel type de système elle envisageait. Si une réponse à cette question nous parvient, nous l’ajouterons évidemment à cet article.

Analyse des risques

Mais il ne s’agit pas seulement de faire appel à de puissants outils d’identification. Le DSA impose également des exigences aux trois sites qui constituent déjà un point sensible aujourd’hui, notamment Pornhub, qui a souvent été critiqué ces dernières années pour sa façon d’opérer et d’héberger des images de mineurs. Le fait que le site ait pris des mesures depuis lors, est peut-être une bonne pratique pour se conformer plus rapidement à la législation européenne.

C’est ainsi que les trois sites devront effectuer une analyse des risques associés à du contenu illégal dans un délai de quatre mois et prendre des mesures pour y remédier. Il s’agit principalement d’images de mineurs, mais aussi de contenus dégradants, d’images mises en ligne sans autorisation et de deepfakes (hyper-trucages).

Pornhub nettoie sa plate-forme

C’était là un sérieux problème chez Pornhub, il y a quelques années. Ce site a en effet été accusé à plusieurs reprises du fait que des images de viol, y compris avec des mineurs, y circulaient et étaient remises en ligne après avoir été retirées.

Ce n’est qu’après que certains grands médias ont révélé cette histoire que les sociétés de cartes de crédit ont rompu leurs liens avec le site, et Pornhub a, fin 2020, été contraint de supprimer la majorité de ses vidéos. Il s’agissait principalement d’images amateurs, où l’identité de l’auteur ou des participants, et leur âge, n’étaient pas ou insuffisamment vérifiées. Ce sera désormais aussi le sort de XVideos et de Stripchat.

En 2021, le site a introduit un contrôle d’identité des téléchargeurs, pas des visiteurs. À cette fin, elle collabore avec Yoti, où les gens peuvent prouver qu’ils ont l’âge légal au moyen d’une vidéo, de leur voix et d’une pièce d’identité. Cette plate-forme fonctionne avec de la technologie de Google, de Microsoft et d’autres pour identifier les images illégales.

Conformément au DSA, les notifications de contenus inappropriés doivent également être traitées plus rapidement, et ce qu’on appelle les ‘trusted flaggers’ (indicateurs de confiance) doivent être traités plus rapidement. Pornhub a également travaillé sur ce sujet ces dernières années. Depuis 2020, Child Focus joue le rôle d’indicateur de confiance. Si une victime belge (mineure d’âge) lui signale une vidéo posant problème sur la plate-forme, Pornhub est en principe tenu de répondre rapidement à cette notification.

Mais il nous faut également ajouter que ces étapes accomplies ne font pas soudainement de Pornhub une plate-forme correcte. Le site était au courant des abus dans le passé et n’avait pris des mesures que lorsque le robinet financier s’est fermé. Même aujourd’hui, certains esprits critiques disent que les systèmes qu’il utilise ne sont pas étanches.

Rapport

Enfin, le DSA européen demande également que dorénavant, les sites concernés fassent rapport annuellement de leurs processus internes, nomment une personne en interne pour s’occuper de la mise en conformité, et fassent réaliser un audit externe chaque année.

Bien que la vérification de l’âge soit la principale nouveauté pour les visiteurs des trois sites, dans la pratique, cela signifie que tant Pornhun, XVideos que Stripchat sont autorisés à réorganiser leur magasin interne, afin d’être légalement admis dans l’Union européenne à long terme.