Xiaomi dévoile les 13T (Pro) à objectifs Leica et aux mises à jour généreuses

La chinoise Xiaomi a présenté ses nouveaux smartphones-phares lors d’un événement de lancement mondial à Berlin. Il s’agit du 13T et du 13T Pro plus perfectionné. Ce qui frappe le plus l’attention, c’est leur optique, un îlot d’appareils photo affinés par l’emblématique Leica.

La série 13T fait suite à la précédente génération de smartphones haut de gamme de Xiaomi, à savoir les 13, 13 Pro et 13 Ultra. Ils disposaient également déjà de l’optique de Leica – il y a quelques années encore fournisseur majeur d’Huawei -, mais la série T élève la technologie des appareils photo à un niveau supérieur. Il est singulier de constater que les optiques des 13T et 13T Pro sont assez similaires. Les deux smartphones disposent d’une configuration à trois appareils photo avec des objectifs Summicron de Leica. On y découvre un objectif grand angle de 50 mégapixels (équivalent 24 mm) composé de sept lentilles asphériques. De plus, on y trouve un téléobjectif de 50 MP (équivalent 50 mm) et un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels.

Lors de la présentation à Berlin, l’optique des nouveaux smartphones suscita beaucoup d’attention.

Tableau complet

L’implication de Leica ne se limite toutefois pas au matériel. C’est ainsi qu’il existe deux styles dans l’appli photo, Authentic Look et Vibrant Look, qui devraient imiter le feeling photographique d’un appareil photo Leica classique. A noter aussi la présence de six filtres spéciaux, dont Sepia et Blue, issus de l’appareil photo compact Leica M (Typ 240). Un autre élément qui mérite d’être mentionné, pour clore le chapitre Leica, c’est que le photographe peut expérimenter en temps réel les paramètres ton , tonality (froid/chaud, cyan/magenta) et texture. Des options permettant d’émuler l’effet des trois objectifs principaux (35, 50 et 90 mm) complètent le tableau.

En quoi les 13T et 13T Pro diffèrent-ils donc, si leur optique est pratiquement identique? Essentiellement au niveau de leur puissance, semble-t-il. Le modèle d’entrée de gamme est piloté par un jeu de puces MediaTek Dimensity 8200-Ultra, développé conformément au tout dernier processus 4 nm de TSMC. Le Xiaomi 13T Pro ajoute un supplément de puissance avec un MediaTek Dimensity 9200+, un jeu de puces à processeur octa-cœur qui offre des vitesses allant jusqu’à 3,35 GHz. L’appareil dispose également d’un GPU Arm Immortales-G715 qui garantit, entre autres, que le graphisme des images passe plus facilement à l’écran.

HyperCharge

Bien que les deux smartphones disposent d’un accu de 5.000 mAh en bas et à l’avant, on note une différence dans le temps de recharge. Le 13T ne s’en sort certainement pas mal et se recharge jusqu’à 21 pour cent en cinq minutes seulement. Mais le 13T Pro est déjà à 36 pour cent après le même laps de temps et ce, grâce au support de la technologie HyperCharge 120 W de Xiaomi, qui permet de recharger l’appareil d’1 à 100 pour cent en 19 minutes seulement. À titre de comparaison: alors que le 13T Pro atteint 62 pour cent au bout de dix minutes, son grand concurrent Samsung S23 Ultra reste bloqué à 31 pour cent, selon Xiaomi.

Pour l’écran, le constructeur a opté pour un modèle AMOLED FHD+ de 6,67 pouces. Il offre une résolution de 2.712 x 1.220 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et – surtout – une luminosité maximale de 2.600 nits. Cela devrait se traduire par un écran encore et toujours bien lisible les jours très ensoleillés.

A noter également la protection IP68 pour une résistance à la poussière et à l’eau et, par rapport à la concurrence, une politique de mises à jour remarquablement généreuse: quiconque achète un T13 ou T13 Pro, pourra compter sur quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de correctifs de sécurité.

Prix et versions

Il est quand même un peu dommage que ces nouveaux appareils soient disponibles en vert, en simili cuir bleu spécial et en noir. Toutefois, en Belgique, seule cette dernière ‘couleur’ sera commercialisée. Le Xiaomi 13T sera disponible en deux variantes de stockage. Les prix débutent à 649,99 euros pour la version à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le 13T Pro sera également disponible en deux versions, avec des prix commençant à 899,99 euros pour le modèle doté de 12 Go de RAM et de 515 Go de capacité de stockage.