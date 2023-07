Voici le Nord 3 5G de Oneplus, équipé de certains gadgets sophistiqués

OnePlus a dévoilé le Nord 3 5G. Même s’il s’agit d’un appareil de milieu de gamme proposé à des prix démarrant à 449 euros, nous y avons découvert quelques fonctionnalités dignes de la série des produits-phares du fabricant chinois.

Cette remarque s’applique par exemple au capteur de l’appareil photo du nouveau Nord 3: il s’agit de la même puce Sony IMX890 de 50 mégapixels qui équipe le OnePlus 11 5G, l’actuel top-modèle de la marque. La stabilisation optique de l’image a également été intégralement empruntée de ce même smartphone.

Chargeur rapide

L’atout puissance de service est le MediaTek Dimensity 9000, le jeu de puces qu’on retrouve aussi dans la OnePlus Pad (tablette) que nous venons de tester. En comparaison avec le Nord 2T 5G, le Dimensity garantit, selon le fabricant, des performances CPU améliorées de plus de 40 pour cent et une augmentation des performances GPU (comprenez: des graphismes meilleurs et plus rapides) de 58,6 pour cent.

Pour ce qui est de l’écran, OnePlus a choisi un affichage Super Fluid AMOLED de 6,74 pouces supportant des vitesses de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Parmi les autres spécifications de cet appareil Android, citons son accu de 5.000 mAh et un chargeur rapide de 80 W fourni d’origine, deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, ainsi qu’un indice IP54 de protection contre la poussière et les éclaboussures.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 3 5G sera disponible à partir du 12 juillet dans les teintes Misty Green et Tempest Gray. La version de base à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage coûtera 449 euros. Le modèle supérieur (16 Go/256 Go) reviendra à 549 euros, mais sera disponible à 499 euros jusqu’au 31 juillet. Les précommandes sont acceptées à partir d’aujourd’hui.