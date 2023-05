Sony introduit le Xperia 1V pour les ‘créateurs de smartphones’

Avec le Xperia 1V, Sony va lancer un nouveau smartphone, dont les spécifications feront saliver d’envie le photographe et cinéaste (semi-)professionnel. Son prix de 1.399 euros n’est cependant pas piqué des vers.

Le Xperia 1V est le premier smartphone à être équipé d’un capteur d’image CMOS complété d’un Transistor Pixel double couche. Voilà qui devrait garantir, même dans les endroits plus sombres, des couleurs et des textures riches de personnes, paysages et scènes. Les performances à faible luminosité du 1V sont, selon Sony, environ deux fois supérieures à celles du modèle précédent, alors que la portée dynamique égale même celle d’un appareil full-frame. Le capteur est dissimulé derrière un objectif zoom de 24 mm à plage de 85-125 mm (F2.3-F2.8).

Vlogging plus fluide

Le Xperia 1V présente pas mal de fonctionnalités, dont des préréglages de couleur comme Creative Look qu’on trouve aussi dans les appareils photo de la série Alpha de Sony. Le smartphone dispose aussi de Realtime Eye AF et de Realtime Tracking pour des prises de vue concentrées sur les yeux d’une personne ou sur un sujet spécifique. De plus, il permet d’enregistrer rapidement en continu jusqu’à 30 prises de vue par seconde avec l’AF/AE-tracking.



Tout comme les appareils photo vlog de Sony, le Xperia 1V est équipé du réglage Product Showcase populaire (parmi les vloggers). Ce réglage déplace la mise au point de l’appareil photo pour la réalisation d’enregistrements vidéo sur le produit, plutôt que sur le visage du créateur. En outre, un nouveau micro à priorité vocale est placé à l’arrière du téléphone. Et lors du passage d’un flux en direct de YouTube, les clavardages des spectateurs apparaissent dans la partie ‘commentaires’, ce qui permet une interaction en temps réel avec ces personnes.

Ecran OLED 4K

Le processeur de service est la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen2, dont l’efficience énergétique a été améliorée de quelque 40 pour cent en comparaison avec le précédent modèle. Quant à la consommation de courant en cours d’utilisation, elle a été améliorée de 20 pour cent environ.

Le nouveau smartphone dispose en outre d’un écran OLED 4K de 6,5 pouces à taux de rafraîchissement de 120Hz. Néanmoins, il est possible, selon Sony, de reproduire quelque vingt heures de vidéos ininterrompues grâce à l’accu de 5.000mAh. L’appareil supporte également la recharge rapide (30 minutes) sans fil jusqu’à atteindre cinquante pour cent de sa capacité.



Le Sony Xperia 1V sera disponible fin juin à ‘environ 1.399 euros’ dans les teintes noir, argent platine et vert kaki. Pour une pré-commande (à partir du 1er juin), vous recevrez gratuitement un casque WH-1000XM5 noir avec réducteur de bruit.