Samsung intègre une solide dose d’IA dans sa nouvelle série Galaxy S24

Oubliez les appareils photo toujours plus performants. L’intelligence artificielle (IA) est le nouvel argument de vente des Samsung Galaxy S24, les trois nouveaux smartphones haut de gamme que le géant technologique sud-coréen a présentés mercredi. Ces appareils sont en effet truffés de fonctionnalités recourant à cette technologie.

En octobre dernier, Google avait déjà intégré une bonne dose d’IA à ses nouveaux téléphones Pixel. Samsung lui emboîte le pas, une partie de la technologie de ses téléphones S24 étant d’ailleurs fournie par Google.

Le fabricant de smartphones sud-coréen représente, selon lui, un smartphone sur deux vendus en Belgique. Il vient toutefois de perdre son titre de principal vendeur de téléphones au monde, qu’il détenait depuis plus de dix ans, puisque son rival américain Apple en a écoulé un tout petit peu plus l’an dernier. D’après les calculs du cabinet d’études de marché américain IDC, 234,6 millions d’iPhones ont en effet été vendus en 2023. Cela représente une baisse de 3,7% par rapport à 2022. Cependant, dans le même temps, Samsung a subi une baisse des ventes encore plus importante. Avec 226,6 millions d’unités écoulées, le groupe sud-coréen a vendu 13,6% de smartphones en moins.

Traduire en direct

Toujours est-il que Samsung voit “une nouvelle ère” commencer avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, après celles de l’internet et de l’appareil photo. L’une des nouveautés que celle-ci permet est la possibilité de traduire en direct les appels téléphoniques. Les appelants parlent chacun dans leur langue mais, à l’autre bout de la ligne, une voix d’ordinateur retransmet une traduction. En même temps, une version textuelle de ce qui est dit apparaît sur le téléphone. Cette fonctionnalité sera disponible dans le monde entier, mais seulement dans 13 langues, dont le français, l’anglais ou l’espagnol -mais pas le néerlandais-, pour le moment.

Les fonctions d’IA apparaissent également dans le clavier de Samsung. Par exemple, elles permettent d’écrire de manière plus formelle. L’intelligence artificielle permet également de convertir en texte, de résumer, voire traduire, des conversations ayant été enregistrées, en tenant compte des différents interlocuteurs, et ce dans les mêmes 13 langues que pour la traduction en direct d’appels téléphoniques.

Circle to search, une nouvelle fonctionnalité de Google, simplifie la recherche d’informations sur le web. © Samsung

“Entourer pour chercher”

Toujours grâce à l’intelligence artificielle, le logiciel photo sera capable de supprimer les reflets éventuels des fenêtres sur les photos prises derrière une fenêtre.

En outre, Samsung lance, en première mondiale, la fonction “Entourer pour chercher”. Grâce à elle, à tout moment, il est possible de rechercher quelque chose sur internet à partir de l’écran du smartphone, simplement en appuyant sur le bouton d’accueil et en traçant un cercle autour de quelque chose.

Une nouvelle fonction pratique de prise de vue élimine les reflets indésirables dans le verre. © Samsung

Cette nouveauté, qui fait appel à l’application Google Lens, sera disponible sur les Galaxy S24 (disponible à partir de 899 euros), S24+ (1.149 euros) et S24 Ultra (1.449 euros) dès le 31 janvier, date de leur sortie. Elle le sera également sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de Google, et sera accessible dans toutes les langues et les régions où ces différents smartphones sont disponibles, et donc également en Belgique, assure-t-on chez Google.

Un robot conversationnel doté d’IA est également intégré pour poser des questions ciblées sur les résultats de la recherche, mais Google n’a pas encore lancé cette fonctionnalité dans l’UE.