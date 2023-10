Motorola présente un smartphone pliable ultra-flexibe

Lors d’un événement organisé par sa société-mère Lenovo, Motorola a présenté un nouveau smartphone pliable qui ne s’ouvre pas et ne se ferme pas tout simplement, mais peut en fait se plier dans différentes positions.

L’appareil dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces, mais peut se plier pour que vous puissiez le placer dans plusieurs positions sur un support, ou même le porter (à moitié) autour du poignet, lorsque vous avez besoin de vos deux mains. L’écran est de type FHD+ pOLED.

Détails non révélés

Aucun autre détail n’est disponible pour le moment. Si le communiqué de presse de Motorola regorge de superlatifs, l’appareil lui-même n’a pas encore de nom, de prix ou de date de sortie. Même les spécifications ne sont pas communiquées. On ne sait donc pas si l’appareil fonctionne sur la dernière puce Snapdragon ou sur du… chou-fleur fermenté, bien que notre hypothèse éditoriale penche pour la première solution.

On apprend également que Motorola prépare également un certain nombre d’applications d’IA. C’est ainsi que vous pourrez prendre une photo de votre tenue vestimentaire, et le fonds de votre téléphone s’y adaptera en conséquence. L’entreprise prépare aussi un assistant personnel, MotoAI, capable de répondre à des questions et de planifier des tâches.

Ce n’est pas nouveau en soi, mais Lenovo affirme que l’assistant fonctionnera localement, ce qui signifie que les données seront en principe mieux protégées. L’entreprise planche aussi sur des fonctionnalités par lesquelles d’une part, une photo d’un document s’affichera automatiquement sans ombres ni plis, ou d’autre part, une capture d’écran sur les réseaux sociaux rendra automatiquement les données personnelles méconnaissables.