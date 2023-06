Motorola présente de nouveaux smartphones pliables

Motorola présente deux smartphones pliables et un classique. Le top-modèle coûtera 1.200 euros, et le modèle d’entrée de gamme 900 euros.

Le Motorola razr 40 ultra est le top-modèle de la série. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et du ‘plus grand affichage externe interactif à ce jour sur un téléphone pliable’, selon le communiqué de presse de Motorola. Concrètement, il s’agit d’un écran de 3,5 pouces caractérisé par une vitesse de rafraîchissement de 144Hz et une résolution de 1.056 x 1.066 pixels.

En outre, le smartphone dispose d’un appareil photo principal de 12 mégapixels à diaphragme f/1.5, d’un appareil à selfies de 32 mégapixels et d’un objectif extralarge + macro de 13 mégapixels pour des prises de vue grand angle. Le razr 40 ultra sera disponible à partir de juillet dans notre pays au prix de 1.199,99 euros.

Pour ceux qui ne souhaitent pas débourser une telle somme, Motorola lance aussi un razr 40 ‘classique’, aussi pliable. On suppose que l’entreprise n’est pas aussi enthousiaste à propos de cette version, puisque dans le communiqué de presse, elle ne fournit quasiment aucun détail. On sait seulement que ce modèle est équipé d’un écran un peu plus petit et d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, mais aussi d’un appareil extralarge + macro de 13 mégapixels, complété d’un appareil photo frontal de 32 mégapixels.

Motorola razr 40 © Motorola

Motorola ne révèle elle-même pas le type de processeur ou d’accu, mais sur le site web de The Verge, on apprend qu’il s’agit d’un Snapdragon 7 Gen 1 et d’un accu de 4.200 mAh. Il semblerait que cet appareil cible les utilisateurs avant-gardistes et les lanceurs de mode ‘qui aiment sortir de la masse’. Comme la part de marché mondial de Motorola est environ de 2 pour cent, il nous paraît que sur le plan technique, vous devriez vous distinguer avec un de ses appareils en 2023. Le razr 40 classique sera vendu à partir de juillet pour 899,99 euros.

Enfin, Motorola annonce encore l’edge 40 Viva Magenta edition, un smartphone traditionnel de teinte… magenta et d’une épaisseur de 7,58 millimètres. Il est étanche et anti-impuretés IP68 et possède un appareil photo de 50 mégapixels. Ici encore, Motorola ne fournit aucun détail technique. Cet appareil est disponible dès à présent au prix de base de 599,99 euros.